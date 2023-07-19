İmamoğlu’ndan sızdırılan videoya ilk yorum: Gizli tarafı yok

CHP’nin üst düzey isimleriyle düzenlediği toplantının sızdırılması üzerine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır” dedi.

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İETT filosunun yenilenme açılışında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları dedi:

“Partimin mevzuları partililerle konuşulur, dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu vb. belki 200’e yakın toplantımız olmuştur seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Yarın da hatta bugün de benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. (Sızdırılması) Araştıracağız, bakacağız.”

Ne olmuştu?

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.