Meclis ‘olağanüstü’ toplanıyor

Meclis, muhalefetin son zamları ve yurttaşların ekonomik sorunlarını konuşmak üzere yaptığı genel görüşme başvurusu üzerine toplanıyor.

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CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, son zamları ve yurttaşların ekonomik sorunlarını konuşmak üzere TBMM’nin açılması için dün başvuruda bulunmuştu.

ANKA’nın haberine göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bunun üzerine TBMM’yi toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu 25 Temmuz Salı günü toplanacak.

Muhalefetin verdiği önergede, şunlar kaydedilmişti:

*AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ve ekonomi yönetiminin hatalarının yarattığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği Haziran 2018 sonunda dolar 5,80 TL civarındayken, aradan geçen 5 yılda Türk lirası tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmiş ve dolar 26,32 TL’ye kadar yükselmiştir.

*Hatalar hız kesmemiş ve bir yanlışı düzeltmek adına atılan yeni adımlar daha büyük yanlışları beraberinde getirmiştir. Son beş yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır.

*Mayıs 2023 seçimleri öncesinde uygulanan seçim ekonomisinin de etkisiyle, seçim sonrası atılan adımlar vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırmış, KDV, ÖTV ve diğer bazı vergi ve harçlara arka arkaya yapıları zamlarla, başta akaryakıt olmak üzere çok sayıda mal ve hizmetin fiyatları yükselmiştir.

*Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.