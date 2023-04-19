Akşam Postası / 19 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu’ndan IMF yanıtı: Bizi kendileri gibi sanıyorlar

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “IMF’yle görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok” dedi.

Erdoğan ‘Devam’ dedi: TL’de ‘felaket senaryosu’ oynanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kazanmaları halinde mevcut ekonomi politikalarında ‘devam’ mesajı verdi. Ancak bu ihtimal, yabancı bankaların senaryolarında döviz ve enflasyonda yeni rekorlar anlamına geliyor.

HDP’li Önder’e göre stratejik konum pazarlık unsuru olamaz

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol’un stratejik konumunu bir pazarlık unsuru olarak kullanmayacağını kaydederken Kürt sorununun çözümü için ‘yeni iktidar‘ın da katkı sunması gerektiğini belirtti.

CHP bürosuna saldırıda sekiz kişi tespit edildi

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde bulunan CHP seçim temsilciğine ateş açılmasında sekiz kişi tespit edildi.

Haberimizi sansürleten Mustafa Şentop rahat rahat atıp tuttu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kamudaki mülakatlarla ilgili sorun olduğunu belirtip buna örnek olarak oğlunun İTÜ’de yaşadıklarını gösterdi. Ama Şentop’un oğlu İTÜ’de mülakata girmemiş, hatta kadroyu alabilsin diye her yola başvurulmuştu. Diken, bunu haberleştirmiş ama haberler kısa sürede yayından kaldırılmıştı.

Silahla korunuyordu: Üsküdar’daki kaçak kafe yıkıldı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinin sahilindeki kaçak kafe yıkıldı.

Ömer Çelik, Ümit Özdağ’dan torpil istemiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üniversite yıllarında hocası olduğu AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sınavdan geçirmesi için kendisinden torpil istediğini öne sürdü.

CHP’ye göre seçim ikinci tura kalıyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şu anki verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağına dikkat çekerek kararsız genç seçmenlere işi birinci turda bitirme çağrısında bulundu.

Gazeteci Serdar Akinan gözaltında

Gazeteci Serdar Akinan, gözaltına alındı. Akinan’ın İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Halkbank’a bir şans daha

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın yargılanması gerektiğine hükmeden alt mahkemenin kararını gözden geçirmesini istedi. Kamu bankası Halkbank İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanıyor.

Togg teslimatında tuhaflıklar: Tarih belirsiz

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, ertelenen yerli otomobil Togg teslimat tarihinin kesin olmadığını söyledi.

Başak Demirtaş: ‘Selo’ Erdoğan’ın kabusu olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef alırken ‘Selo’ diye hitap ettiği HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşinden de tepki geldi. Başak Demirtaş, Erdoğan’a “Selahattin’e sadece sevdikleri Selo diyebilir, sadece halkımız ‘Selo’ diyebilir” diye çıkıştı.

Bankalardaki dolar satış kurları: Hepsi 20’nin üstünde

Seçimlere doğru dövizdeki hareketlilik artarken, bankalarda döviz alış ve satışı arasındaki makas da açılıyor.

Borsada ‘Varlık Fonu’ hattı zorlanıyor

Borsa İstanbul’da dokuz günün ardından 5000 seviyesinin altı görüldü. Endeks, Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu 5000 ‘defans’ hattına tutunmaya çalışıyor.