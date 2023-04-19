Erdoğan’dan AKP’lilere: Ankara’da kimseyi görmeyeceğim

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ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’lilere “İşi olmayanı Ankara’da görmeyeceğim” diye talimat gönderdi.

Fotoğraf: AA

Yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanan AKP’de çalışmaların Ramazan Bayramı’yla birlikte hızlanması planlanıyor. Bayram öncesinde kurmaylarıyla kısa süreli toplantılar düzenleyen Erdoğan, bayram sürecinde milletvekili adaylarının seçim bölgelerinin dışına çıkmamasını istedi.

Milletvekili adaylarına genel merkezden iletilen talimatla “Çalınmadık kapı kalmasın” denirken, seçimler süresince genel merkezden görevlendirme olmadıkça Ankara’ya gelinmemesi istendi.

Toplantılarda sık sık Meclis çoğunluğunun öneminin vurgulandığı ve genel merkeze iletilen anket sonuçlarına ilişkin simülasyonların Erdoğan’la paylaşıldığı da öğrenildi.

Erdoğan’ın da toplantılarda “İşi olmayanı Ankara’da görmeyeceğim” dediği belirtilirken, adayların çalışmalarının takip edilmesi için de genel merkezden bazı isimler görevlendirildi.

Mitinglere dönüştürülen açılışlar artırılacak

Öte yandan AKP’de açılışlar ve temel atma törenleri üzerinden yürütülmesi planlanan seçim kampanyası fikrinden de kısmen uzaklaşıldı.

Erdoğan’ın mitingine dönüştürülen açılışların sayısının artırılmasına karar verildi.

CHP bayram sonrası hızlanacak

CHP’de aday listelerinin kesinleşmesinin ardından kurumsal kampanyanın belirlenmesi süreci önceki dönemlere göre sarktı. Kiralanan seçim ofisleri ve araçların hazırlanması, fotoğraf çekimleri kısa süre önce tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ofisler açılırken, CHP’de asıl kampanya hızının bayram sonrasında yakalanması bekleniyor. Genel merkezden giden talimatlarla birlikte de parti örgütlerinin bayramdan itibaren seçmenle iç içe olması ve son güne kadar çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.