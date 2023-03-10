Cumhur da ‘renksiz kampanya’ yürütecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu seçimde cumhur ittifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.

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Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece 2023 seçimleri resmen başladı.

Kararı imzaladığı Cumhurbaşkanlığı’nda konuşan Erdoğan, şunları dedi: “Bu seçimde cumhur ittifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu biz kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne yaptık, ne yapacağız bütün bunları vatandaşlarımıza anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu seçim ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun.”

Kılıçdaroğlu da ‘renksiz kampanya’ yürütecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir yöntemle kampanya yürütecek.

Muhalefette deprem kayıpları nedeniyle kampanyaların ‘renksiz, ancak etkili’ olarak planlandığının altı çiziliyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kampanya boyunca en sık gideceği kentler depremden etkilenenler olacak. Kampanyasını deprem bölgesinden başlatacak Kılıçdaroğlu finali de yine deprem bölgesinde yapmayı planlıyor.