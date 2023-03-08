Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası: Az miting, çok buluşma; hedef ‘gri bölge’

ALTAN SANCAR

Millet ittifakında adaylık krizinin geride kalmasının ardından gözler seçim kampanyası sürecine çevrildi. Ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha az miting, daha çok buluşma düzenlemesi bekleniyor.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sebebiyle ‘millet ittifakı’nda çıkan kriz ara 6 Mart’ta çözüldü. Aday Kılıçdaroğlu olurken hem beş partinin lideri hem de İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edildi.

Krizin aşılmasıyla Ankara’nın gündemlerinden biri de muhalefetin ve özellikle de Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir kampanya süreci yürüteceği.

Tarafsızlık vurgusu

Özellikle yaz aylarında partisinin grubunu Türkiye’nin çeşitli kentlerinde toplayan Kılıçdaroğlu, aynı zamanda gittiği kentlerde de mitingler yapmak yerine toplumsal gruplarla buluşmayı tercih etmişti.

Diken’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu uzun süredir devam ettiği buluşmalarına devam edecek. Mitinglerse ikinci planda kalacak.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı, ‘tarafsızlık’ vurgusuyla seçmenin karşısına çıkacak. ‘Gri bölge’de duran, seçmenler ve iktidara oy vermeye yakın seçmenler hedeflenecek. ‘Gri bölge’den kastedilen, bugüne kadar iktidarın daha fazla oy aldığı, ama şu an itibariyle kararsız görünen seçmen grupları.

‘Mitinglere zaten bizim seçmenimiz geliyor‘

Kampanya süreci hakkında bilgi veren CHP’li isim şöyle konuştu: “Mitingler yapacağız, ancak bunun sayısı düşük olacak. Çünkü mitinglere zaten bizim seçmenimiz geliyor, ancak biz daha fazla insana ulaşmalıyız. Bu nedenle seçmenimizle az sayıdaki mitingle buluşurken rakibe yakın seçmenle doğrudan diyalog şansı yaratacak buluşmalar yapmaya devam edeceğiz. Kaldı ki deprem bölgesinde ihtiyaçlar varken, paraların buralara gitmesini genel başkanımız istemiyor.”

‘Renksiz ama etkili’ kampanya

Muhalefette ayrıca deprem kayıpları nedeniyle kampanyaların ‘renksiz, ancak etkili’ olarak planlandığının altı çiziliyor.

Diken’in edindiği bilgilere göre ittifaktaki altı partinin liderinin bazı kentlerde birlikte mitingler düzenlemesi üzerine de çalışılıyor. ‘Şehrin sosyolojik yapısına göre’ programı uygun görünen lider Kılıçdaroğlu’yla mitinge çıkacak.

İttifakta altı parti bulunmasının ‘avantaja çevrileceğini’ söyleyen CHP’liler, liderlerin farklı kentlere dağılacağını aktardı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘bir kente en fazla bir defa gidebileceğine’ inanılıyor. ‘Millet ittifakı’ açısındansa bir kentin seçim boyunca birden fazla defa aynı adaya oy isteyen liderleri ağırlaması planlanıyor ve bunun fırsat olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kampanya boyunca en sık gideceği kentler depremden etkilenenler olacak. Kampanyasını deprem bölgesinden başlatacak Kılıçdaroğlu finali de yine deprem bölgesinde yapmayı planlıyor.