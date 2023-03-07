Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde CHP genel başkanlığını sürdürecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde parti genel başkanlığını sürdürüceğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısındaysa kürsüde ‘son kez’ konuştuğunu söylemişti: “Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir Türkiye’yi düşünüyorum.”

CHP lideri grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu “Kürsüye veda ettiniz, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde genel başkanlığı sürdürecek misiniz” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.