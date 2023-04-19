Yeniye Cesaret, Geleceğe Güç: Koç’ta Güneş Tutulması

Dipl.M.S.Astrol. NESLİHAN KAZDAL

İçimizde yükselen bir atılım, cesaret, yeni bir yola çıkış dürtüsü, taze bir ‘ben’ deme isteği, bunun girişimi varsa boşuna değil. İlkbahar ekinoksuyla gündemimize gelen o ham ve saf ‘başlatma’ arzusunun ardından şimdi yeniden, olgunlaşmış ve belki patlamak üzere bir doygunluktaki o yeni varlık sebebini ortaya koyma, o girişim için yola çıkma zamanındayız.

Kendimize inanmak, bu yön ve yolda yeni bir anlam yaratmak için desteğimiz yanımızda. O kadar ki kendimizi o biricik kaynak, her şeye kadir güneş bile sanabiliriz. Bu ateş ve yakıt yeni düzenin öncülüğü, yeni varlık sebebinin sahaya çıkışı için kıymetli. Buna ihtiyacımız var. Öte yandan sabırsızlık, acelecilik, duyarsızlık riskini düşününce de biraz sakin. Geri dönülüp düşünülecek, tekrar tartılacak, elle tutulurluğuna bakılacaklar için de zaman şimdi.

Koç’ta Güneş Tutulması

20 Nisan 2023 Perşembe sabah 07.12’de bu senenin ikinci Koç yeniayı ve yılın ilk güneş tutulması 29 derece Koç’ta gerçekleşiyor. Bu etkiyi bir aydır hissediyor olabiliriz. Artık duramıyor, geç kalıp sabırsızlanıyor ve bir an evvel bu yeniye önayak olmak, eskinin ilerisine atılmak, her ne mücadele vermek gerekiyorsa o yola çıkmak için o büyük ‘pompalamayı’ bizzat deneyimliyor olabiliriz.

Çünkü mesele tam da bu. Yeni bir benlik, varlık, hareket ve insiyatifle ben demek. Her ne yönde olmak istiyorsak onu gerçekleştirmek üzere mücadele etmek. Bu varlık sebebi bir bireyin yolculuğu da olabilir, bir toplumun kendini ifade edişi de, yeni bir liderliğin doğuşu da, yeni bir düzenin atılımı da.

Melez Etkiler

Bu tutulma farklı etkileri içinde barındırıyor. Tutulmalar normalde ay düğümlerinin olduğu burçlarda gerçekleşirken bu tutulmada melez nitelendirebileceğimiz iki farklı etken var çünkü ay düğümleri hala Boğa Akrep karşıtlığında ilerliyor (Temmuz’da Koç Terazi aksına geçecekler), ama tutulma Koç burcunda. Tutulma öncü nitelikli ateş elementi Koç’un o son derecesindeki hadi hemen koşun atılganlığını taşırken, kuzey ay düğümü yönünde gerçekleşen bu tutulma Boğa’daki kuzey ay düğümüyle sıkı temsta olunca bu yola çıkışın sağlam, elle tutulur, kalıcı bir güvenilirlikte olmasına da çağırıyor. Evet, o atılım, cesaret, inanç, tamam. Yanı sıra biraz da sakin, dingin, oturaklı, tartarak.

Tutulmanın hemen ertesi günü gerilemeye başlayacak Boğa’daki Merkür’ü de unutmamalı. 21 Nisan’dan 15 Mayıs’a kadar para pul, mal mülk, sahip olduğumuz somut şeyler, ekonomimiz, bedenimiz, toprakla ilişkimiz konusundaki fikir, proje, ticari meselelerimizi yeniden değerlendirmeye alıp gerçekçi olmamız için Merkür bizi biraz yavaşlatacak. Kalıcı bir başlangıç için bu yavaşlama ve geri çekmeyi sevip kucaklayalım, geriye dönük bir daha bakalım.

Tutulma Yöneticisi

Koç dedik mi yöneticisi Mars’a bakacağız. Mart sonundan beri Yengeç’te hareket eden Mars istek ve yönelimlerimizin ev, aile, yuva odaklı bir yerden çalıştığını gösteriyor. Emniyette hissetmek, duygusal güvenliği sağlamak için mücadeledeyiz. Bu anlamda güvende hissetmediğimiz zaman yengecin kıskaçlarını kullanması, kendi kabuğuna çekilmesi gibi koruyucu kollayıcı bir tavırda olabilir, duygusal çalkantılarla çıkışlar yapabiliriz. Bu da normal. Şubat ayında yaşadığımız hepimizi farklı şekillerde sarsıp kayıpta bırakan deprem sonrası evimiz güvenli mi, ailemiz emniyette mi, çocuklarımız ve büyüklerimizin ihtiyaçları yerinde mi meselesi daha da önemli hale geldi. Hepimiz içimizdeki şefkatle besleyip göz kulak olan, evin temellerini atıp sağlamlayan ‘anneyi’ (cinsiyetlerimizden bağımsız olarak) kullanırken kendimizi bulabiliriz. Dünya astrolojisine göre bunu yorumladığımızda ise memleketimiz, vatanımız, yuva saydığımız topraklar için de bu mücadelenin motivasyonunu duyumsayabiliriz. Seçimler yaklaşırken bunun da boşuna olmadığını söyleyebiliriz.

Sistemin Dönüşümü

Bu tutulmadaki önemli oyunculardan biri, Güneş ve Ay’ın cesur ve eylemci etkisini büyüten Jüpiter’le birlikte esasen Kova’daki Plüton. Haritanın tam da tepesinde konuşlanmış bu büyük dönüştürücü, güç savaşçısı, kollektif oyuncu Plüton tutulmaya meydan okuyan niteliğiyle ağırlığını koyup hissettiriyor.

Koç’la bireysel bir yola çıkış ve rekabetten, eski düzenin önüne geçip yenisine atılmaktan bahsederiz. Halbuki Kova’daki Plüton hepimize bunun toplumsal bir dönüşümle ilgili yansıması olacağının, ait olduğumuz çevrenin, toplumun ya da mikro hayatımızda belki arkadaş grubumuzun, ailemizin, kendimizi hangi aidiyetlerle tanımlıyorsak o topluluğun ‘zihniyetinin dönüşmesi’yle ilgili bir meseleyi de gündeme getiriyor. Plüton Kova’da gücün halka geçmesi, insanlık ve eşitlik için kullanılması, teknolojiyle ifade edilmesi, bilgi ve veriyi barındırması ve hiyerarşik yapıya başkaldırıyla geleceğin şekillenmesiyle ilgili dinamikleri gündemde tutabilir. Belki yeni düzenin içinde krizlere kapılmaktansa dönüşerek güçlenmek için hepimizin bireysel, sosyal, toplumsal olarak düşünce kalıplarımızın ötesine geçmeye cesaret etmesiyle bu yeni yola çıkış anlamlanabilir, geleceğin kalıcılığında bireyselden ortak paydaya varan bir yere dönüşebilir. Bireysel ve kollektif geleceğimiz böyle güçlenebilir.

Harita Yükseleni

Haritanın yükseleni Boğa önümüzdeki altı ay temanın ekonomi, finans, gelirler, kişisel kaynaklar, topraklar, değerler ve fiziksel gerçeklerle ilgili olduğunu gösterirken baş uyandırıcı Uranüs’ün oradaki yerleşimi bu anlamda dinamizmin, sürprizlerin ve ani iniş çıkışların hala gündemimizde olduğunun da altını çiziyor. Yaşadığımız depremin ardından değişen ekonomik şartlarımızın yanında mal mülk para ve değerlere, toprakla ilişkimize bakışımızı da buraya koyalım ve yenilenip tazelenmenin gerekliliğini bir daha ifade edelim. Merkür Uranüs’le beraber bunu diyor: farklı şeyler söylemek, yeni değerlere sahip çıkmak lazım.

Tutulmanın Sabian Sembolü

Son olarak 29 derece Koç’ta gerçekleşen tutulma için Sabianlar ne demişler bakalım.

BİR ÖRDEK GÖLETİ VE İÇİNDEKİ YAVRU ÖRDEKLER

Fotoğraf: Neslihan Kazdal

Buradaki ‘Ördek Göleti’ bir aileye, kabileye, tarihimizdeki Türk boyları gibi bir çevreye ait olmayı ifade eder. Burada bir aile beslenip yaşayabilir, hayatın gerekliliklerini yerine getirip güvende olabilir. ‘Ördek’ yavrulara bakıp onları bir arada tutmak, onları besleyip korumak durumundadır. Yavruların büyüyüp sorumlu ve olgun yetişkinler olabilmesi için onlara rehberlik ve yön vermesi gerekir.

Siz de kendinizi gerçekler karşısında kısıtlanmış ve çıkmazda hissedebilirsiniz, halbuki büyük ihtimalle güvendesinizdir. Her bir gün kendi macerasını beraberinde getirir, ama bunun da hep bir sınırı vardır. Etrafımızdaki aile, arkadaşlar ve çevre bu sınırları belirler. Anne figürünün hem güçlü hem de açıkgözlü olması gerekir ki ‘yavru ördekler’ iyi olsunlar. Onların hem birer yetişkin olarak hem de aile olarak büyüyüp gelişebilmeleri için onlarla ilgilenilmeli, hayat yönü çizmelidir.

Buradaki ‘Ördek Göleti’ diğerlerini de içine almaya açık mıdır yoksa başkalarını korkutup kaçırıyor mudur? Kim buraya aittir, kim değildir? Bazen ait olmayanların habersizce gelmeleri tehlike çanlarını çaldırabilir, ama yaşayan bir ‘Ördek Göleti’ her tür yaşama açık olabilmeli, o güvenlik ve sukuneti verebilmelidir. Bazen kendimize bize iyi gelenleri ve ait hissettiğimiz yerleri, kişileri, canlıları hatırlatmamız gerekir. Acaba gözetimimizdekilere yeterince ilgi gösteriyor, onlara sahip çıkıyor muyuz?

19 Sene Önce

Bu tutulma 19 Nisan 2004’te de bu derecede gerçekleşmişti. O zaman hayatımızda ne gibi kapanış ve başlangıç temaları vardı, bir egzersiz olarak oraları tarayabiliriz. Konular benzer olsa da biz aynı kişiler değiliz. Seçimlerimizi bugüne getirmenin zamanıysa, yeniye cesaret, inanç ve istekle adım atarken acele etmeden sağlamcı bir yapıda, zihinsel dönüşüme açık, eskinin önüne geçen mücadelemizi vermeyi de hatırlayalım.

Hazırsak göletin içinde biraz kanatlarımızı çırpalım, etrafa bakınalım. Herkes burada mı?