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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre Kılıçdaroğlu’nun niyeti ülkeyi Londra tefecilerine teslim etmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun niyetinin ülkeyi ‘Londra tefecilerine teslim etmek’ olduğunu savundu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Yurt dışı görüşmelerinden sonra “Temiz para getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, bu miktarın ilk aşamada 300 milyar dolar olacağını söylemişti.


AA’nın haberine göre Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu vaadine ilişkin şunları dedi:

“Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil’den alıyor.”

Kılıçdaroğlu yola ‘300 milyar dolar’la devam edecek

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