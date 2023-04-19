CHP bürosuna saldırıda sekiz kişi tespit edildi

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde bulunan CHP seçim temsilciğine ateş açılmasında sekiz kişi tespit edildi.

Fotoğraflar: Canan Kaftancıoğlu/Twitter

Saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından duyurmuştu.

Valiliğin açıklamasında çarşamba gecesi saat 1’de parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği kaydedildi.

Polis, altı kişinin flamaları kesip camlara yazı yazdığını ve plakasız bir motosikletteki iki şüphelinin de havaya ateş ederek uzaklaştığını tespit etti.

Valiliğin açıklamasında camlarda ne yazdığı belirtilmedi fakat Kaftancıoğlu’nun paylaştığı fotoğraflarda camlarda ‘AKP’ diye yazdığı görülüyor.

Büro önünde üç kurusıkı silah kovanı bulunurken soruşturma sürüyor.

İki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meral Akşener’e yönelik tepkisi sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlanmıştı. Sonrasında da CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmıştı.