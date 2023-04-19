CHP seçim bürosuna silahlı saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir Örnek mahallesindeki temsilciğine ateş açıldığını duyurdu.
Seçimler yaklaşırken, iktidarın muhalefete yönelik söylemleri nedeniyle gerginlik de yükseliyor. İki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meral Akşener’e yönelik tepkisi sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlanmıştı. Sonrasında da CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmıştı.
Yeni bir saldırı yine İstanbul’dan geldi. Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir’deki Örnek mahallesi temsilciliğinin kurşunlanarak tahrip edildiğini duyurdu.