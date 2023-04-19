‘Müjde’ hesaba yansımadı: Emekli maaşları eksik yatıyor

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi ‘müjde’ diye duyurduğu zam emeklilerin hesabına yansımadı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya getirilmişti ama hesabına 5 bin 500 yatanlar var.

Erdoğan 22 Mart’ta canlı yayında şöyle demişti: “Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.”

Erdoğan’ın açıklamasından sonra düzenleme Meclis’ten geçmiş ve 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Maaşını çekmeye giden bazı emekli yurttaşlar hesaplarına 7 bin 500 liradan daha düşük bir meblağın yattığını gördü. Kimine 5 bin 500, kimine 6 bin lira yattı.

‘Seçim rüşveti’

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş buna tepki gösterdi.

Düzenlemeyi ‘seçim rüşveti’ olarak niteleyen Hürkardeş şunları dedi: “Bugüne kadar 5 bin 500 liranın altında maaş alanlar vardı. Kök maaşa ilave etmeden avans verdiler. Örneğin adam 6 bin lira maaş alıyorsa buna 1500 lira daha ilave ederek tamamlamaya çalıştılar. Her tarafı sıkıntılı bir düzenleme. Bu seçim rüşveti. Algı oluşturmaya çalışıyorlar ama hepsi hikaye bunların. Kaldı ki 7 bin 500 lira bile olsa kime yetecek. İnsanca yaşamak istiyoruz. En az 15 bin-16 bin lira olmalı. O bile mevcut durumda yeterli değil, ancak temel ihtiyaçlarımız karşılayabiliriz.”