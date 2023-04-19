Kılıçdaroğlu’ndan IMF yanıtı: Bizi kendileri gibi sanıyorlar

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “IMF’yle görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok” dedi.

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17 Nisan’da İstanbul Finans Merkezinin bankacılık bölümünün açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları demişti: “Şu anda CHP’nin sözcüsü olan zat, bir de ortağı olan, bir ara Hazine’nin başında olan zat, birlikte bunlar ne yaptılar, gittiler, kapalı kapıların ardında otelde oturup, bunlarla IMF adına pazarlık yaptılar. Bize de tavsiye de bulundular, ‘IMF’den destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz’ diye. Niye? Ekonomi de sıkıntı varmış. Yo, biz gayet iyi yolumuza devam ettik ve ediyoruz.”

‘Biz faizle para istemiyoruz’

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın suçlamalarına karşın şunları söyledi:

*Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz.

‘Kaçakçılara af çıkardılar’

*Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz.