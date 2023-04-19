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Yaramazlara biraz batar!

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Halkbank’a bir şans daha

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın yargılanması gerektiğine hükmeden alt mahkemenin kararını gözden geçirmesini istedi. Kamu bankası Halkbank İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanıyor.

Halkbank ABD dava
Fotoğraf: AA

Halkbank, ABD’de 1976’dan bu yana yürürlükteki Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası’na göre (FSIA) ABD’de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağını savunmuş, ancak alt mahkeme Halkbank’ın savunmasını haksız bulmuştu. Halkbank da alt mahkemenin kararına itirazını ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımıştı.


Reuters’ın haberine göre yüksek mahkeme bugünkü kararında Manhattan 2’nci Bölge Mahkemesi’nin kararını gözden geçirmesine hükmetti.

NTV Ankara Temsilcisi Hüseyin Günay’ın aktardığına göre yüksek mahkeme ayrıca, alt mahkemenin ‘Halkbank yargılanmalı’ talebini de net bir şekilde desteklemedi. Yargılamaya ilişkin kararı alt mahkemenin insiyatifine bıraktı.

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