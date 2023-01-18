Halkbank davasında ‘her tür sonuç çıkabilir’

İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’ın temyiz başvurusuna ilişkin ilk duruşmayı izleyen NTV muhabiri Hüseyin Günay, ”Yargıçlar hepsine hazırlıklı olmamız gerektiği hissini verdi” dedi.

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İran’a ekonomik yaptırımların delinmesi davasına 2019 yılında sanık olarak eklenen Halkbank’ın temyiz başvurusuna ilişkin duruşma ABD Anayasa Mahkemesi’nde görüldü.

Halkbank, ABD’de 1976’dan bu yana yürürlükteki Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası’na göre (FSIA) ABD’de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağını savunmuş; ancak alt mahkeme Halkbank’ın savunmasını haksız bulmuştu. Halkbank ise alt mahkemenin kararına itirazını ABD Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Dün yapılan duruşmada Halkbank yine yargılamanın yapılamayacağı tezini savundu. Halkbank’ı temsil eden avukat Lisa Blatt, yüksek mahkemenin Halkbank’ın itirazını haksız bulmasının olası diplomatik sonuçlarına dikkat çekti. ABD hükümeti adına duruşmaya katılan temsilciler bu görüşe karşı çıktı. Duruşmada Halkbank’ın yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin bir karar çıkmadı.

Davayı yerinde izleyen NTV muhabiri Hüseyin Günay,izlenimlerini paylaştı. Yargıçların avukat ve savcılara göre çok hazırlıklı olduğunu belirten Günay, ”İddia ve savunmanın hiç beklemediği açılardan sorular yönelttiler. Çok kez, yanıtlarını bitirmeyi dahi beklemeden tatmin olmadıklarını söylediler. Usul üzerine yapılan tartışma esasa göre daha fazlaydı” dedi.

Yargıçların ‘kendi önlerine geldiği haliyle’ davayla ilgili yasal eksiklikler bulunduğu uyarısını yaptığını aktaran Günay, dosyayla ilgili bir alt mahkemeye yeniden gönderme seçeneğinin dillendirildiğini söyledi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Günay, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğiyle ilgili şunları söyledi: ”Dokuz yargıç var. Hepsi ayrı ayrı inceleme/değerlendirme yapacak. Sonra dosya için toplanıp oy kullanacaklar. Birbirlerinin fikrini değiştirme ya da ikna etme yöntemini kendi aralarında kullanmıyorlar. Oylama yapıp, hangi tarafın ağır bastığına bakıp, sonuca karar veriyorlar. Bugünden önce farklı düşünüyordum. Bugünkü temyiz duruşmasından sonra ne sonuç gelirse gelsin şaşırmam. Yargıçlar hepsine hazırlıklı olmamız gerektiği hissini verdi.”