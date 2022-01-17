Halkbank, ABD’deki davayı kapatmak için son hakkını kullanıyor

Halkbank, ABD’de devam eden ceza davasına ilişkin açıklamasında, yasal süre içinde bu ülkenin en üst yargı organı olan ABD Yüksek Mahkemesi’ne (Supreme Court) itiraz dilekçesi sunacaklarını duyurdu.

Halkbank, açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptı.

Bankanın davayla ilgili New York’ta bulunan temyiz mahkemesine yaptığı itirazların 15 Aralık 2021’de reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İkinci İstinaf Mahkemesi’nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi’ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022’de kabul edilmiştir. Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi’ndeki yasal süreç askıya alınacaktır.”

Halkbank’ın avukatları bankanın ‘yabancı devlet dokunulmazlık yasası’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağını savunuyor.

Halkbank neyle suçlanıyor?

Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla suçlanıyor.

Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.