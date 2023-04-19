HDP’li Önder’e göre stratejik konum pazarlık unsuru olamaz

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol’un stratejik konumunu bir pazarlık unsuru olarak kullanmayacağını kaydederken Kürt sorununun çözümü için ‘yeni iktidar‘ın da katkı sunması gerektiğini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder. (MA)

NDP seçimlere Yeşil Sol Parti olarak giriyor.

İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday olarak Meclis’e dönmeyi hedefleyen Sırrı Süreyya Önder Mezopotamya Ajansı’ndan Özgür Paksoy ve Ferdi Bayram’a konuştu.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükünün ağır olduğunu söyleyen Önder, çabaları değerli bulduğunu ekledi.

Önder, şunları kaydetti:

*Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu çabayı yüksek değerde buluyorum. Ama bu sonsuz bir kredi anlamına gelmiyor.

*Bu krediyi verecek olan da ben değilim ayrıca. Toplumda bu beklenti bir hayli yüksek, özellikle Kürtlerde bu çok daha yaşamsal olduğu için hem beklenti yüksek hem destek yüksek.

‘Pazarlık unsuru olmayacak’

Önder, elde ettikleri stratejik konumu bir ‘pazarlık’ unsuru olarak kullanmayacaklarını da kaydederek, şunları söyledi:

*Parlamento aritmetiği öyle gösteriyor ki kilit bir güç olacağız. Biz bu kilit gücü biz pazarlık unsuru olarak da yapmayacağız. Bir yaptırım aracı olarak da kullanmayacağız. Biz bunu ülkenin demokratik dönüşümü için bir payanda yapmaya hazır bir vaziyette bekleyeceğiz. Gerisi onların göstereceği pratiğe ve iradeye bağlı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürtler’ videosu

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı ‘Kürtler’ başlıklı videoyu değerlendiren Önder, şunları kaydetti:

*Şu anda atılacak her adım, beyan edilecek her iradeyi kıymetli buluyorum. Fakat en önemli mesele şudur, bu mesele artık bölgesel bir mesele haline gelmişse, bunun konuşarak, müzakere edilerek çözülmesi için imkanlar sonuna kadar zorlanmalıdır. Demokratik bir dönüşümün en kestirme ve en insancıl yolu budur.

*Bunun için bu konuda her görüş kendisini herhangi bir baskı altında hissetmeden kendisini barışçıl yollarla ifade edebilmeli. Kılıçdaroğlu’ndan beklediğimiz birinci turu nitelikli bir çoğunlukla, net bir çoğunlukla alması, ardından ülkede bu meselenin kendi koyacağı iradenin yanında, bu meselenin rahatça konuşulabileceği bir demokratik düzlem yaratması.

Kürt sorunu çözülür mü

“Bu iktidar giderse çözüme kapı aralanır mı?” sorusuna karşılık Önder, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın sözlerini hatırlattı: “Yaşayıp göreceğiz. Aralanmazsa, Kürt meselesi bugün Pervin Buldan başkanımızın dediği gibi, ‘çözmeyeni çözen’ bir mesele.”