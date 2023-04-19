CHP’ye göre seçim ikinci tura kalıyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şu anki verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağına dikkat çekerek kararsız genç seçmenlere işi birinci turda bitirme çağrısında bulundu.

Özel, seçimin ilk turda kazanılması için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’a oy vermeyi düşünenlere 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yaşananları hatırlatmayı da ihmal etmedi.

CHP’nin anketinde seçim ikinci tura kalıyor. Fotoğraf: Reuters

Çoğu ankete göre cumhurbaşkanlığı için millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde. Ancak, özellikle Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce’ye gitmesi beklenen oylardan ötürü seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

ANKA’nın aktardığına göre Manisa’da konuşan Özel, şunları söyledi:

*Bu seçim, yüzde 50 artı 1 ile alınacak seçim. 50 artı 1 ile alınabilmesi için kararsız gençlerin, ‘Acaba ilk turda başka yere mi versem, ikinci turda böyle mi yapsam’ diye düşünen gençlerin bu işi birinci turda bitirmesi lazım.

*Açık söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, 43’lerde filan. Kemal bey, 48-48,5’ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var.

*Burada gençlerin yapması gereken, cehennemin kapısını birinci turda kapatmak. Eğer aralık bırakırsanız oradaki ateş memleketi yakabilir.

*Biz, geçmişte de 7 Haziran’da çoğunluğu kaybedenlerin 1 Kasım’da kazanmak için neler yaptıklarını gördük. O yüzden bütün herkese, sözümüze değer veren herkese diyoruz ki cehennemin kapısını birinci turda kapatın.

7 Haziran – 1 Kasım 2015’te neler yaşandı

Türkiye 7 Haziran seçimlerine bir yanda ‘çözüm süreci’ ve HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı, diğer yanda güçlenen muhalefetle girmişti.

Seçimden iki gün önce 5 Haziran 2015’teyse Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP’nin mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş, beş kişi yaşamını yitirmiş, 400’e yakın kişi de yaralanmıştı.

7 Haziran 2015’teki seçimler sonucunda AKP 13 yıllık iktidarın ardından Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP ilk defa barajı aşmış ve ufuktan koalisyon hükümeti görünmüştü. hatırlanıyor. 1 Kasım’da yenilenen seçimlerde ise AKP, yüzde 49,5 oy ve 317 milletvekiliyle sandıktan tek başına iktidar çıkmış, HDP yüzde 10,7 oy alarak seçim barajını kıl payı aşmıştı.

İki seçim arasındaki şiddet sarmalından akılda kalanlar…

20 Temmuz: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde bir araya gelen ve Suriye’de IŞİD ablukasındaki Kobani’ye insani yardım götürmek isteyen gençler IŞİD bombacısının hedefi oldu. Katliamda 33 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralandı.

22 Temmuz: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bu cinayetler ‘çözüm süreci’ni bitiren cinayetler olarak da tarihe geçti.

29 Temmuz: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çözüm süreci’nin tamamen sona erdiğini açıkladı.

7 Eylül: Dağlıca’daki PKK saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanında HDP binalarına yönelik saldırılar düzenlendi. HDP genel merkezine saldırıldı, binanın ilk iki katı ateşe verildi.

10 Ekim: Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Ankara’da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti barış mitingi düzenlemek istedi. Miting başlamadan iki ayrı noktaya IŞİD bombayla saldırdı; Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biriydi. Ankara Garı önündeki bu saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, katliam için IŞİD’le birlikte PKK’yı da işaret etti, ardından da, ”Ankara’daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var” dedi.