Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

CANAN COŞKUN

YouTube kanalındaki videolar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Serdar Akinan/YouTube

Akinan, bugün sabah saatlerinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinden gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Akinan hakkındaki soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Akinan’a ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek’ suçlamaları yöneltildi. Akinan’ın YouTube kanalındaki dokuz video soruşturmaya dahil edildi.

Bu videolarda Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayeti, Rabia Naz cinayeti, 15 Temmuz darbe girişimi, 2017’de Aktif Bank-İran arasındaki para transferleri, Muahmmet Yakut’un İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’la ilgili iddialarına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili iddialara yer veriliyordu.

Emniyetteki sorguda Akinan’a Muhammet Yakut isimli kişinin videoları ve bu kişiyi kanalında konuk etmesi soruldu. Akinan, Yakut’u kanalına gazetecilik gereği çıkardığını ve Yakut’un iddialarını bu yüzden araştırdığını anlattı.

Yakut devlet için çalışmış

Akinan, emniyette ifade verdikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda sorgulanan Akinan, Yakut’un bir videosunda kendisinden ve Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt’tan bahsettiğini söyledi. Bunun üzerine Enginyurt’tan Yakut’un telefon numarasını alarak aradığını ancak ulaşamadığını daha sonra Yakut’un kendisini görüntülü olarak aradığını aktardı. Yakut’a kim olduğunu ve söz konusu iddiaları neden dile getirdiğini sorduğunu anlatan Akinan, Yakut’un ‘yıllarca devlet için çalıştığını, ancak ayağına basıldığını’ söylediğini belirtti.

Akinan, Yakut’un 2017’deki Aktif Bank-İran arasındaki para transferleri iddiasını Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’dan teyit ettiğini söyledi.

Savcı, Akinan’a 15 Temmuz gecesi helikopterle IŞİD’lilerin taşındığı iddiasıyla ilgili bir belgesi olup olmadığını sordu. Savcı, Akinan’a bu iddiayla ilgili sözlerinin ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yakınlığıyla bilinen BOLD Medya’da paylaşıldığını’ belirterek savunma istedi. Akinan da iddialarının onlarca farklı medya kuruluşunda yayınlandığını söyledi.

Akinan’a 3 Ocak 2015’te Twitter hesabından paylaştığı soruşturmayla ilgili olmayan başka bir tweetiyle ilgili de soru soruldu.

Akinan, ifadenin ardından serbest bırakıldı. Akinan’ın serbest bırakıldığını duyuran avukat Serkan Günel, “Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!” dedi.

Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/Ha7kq0Wx3U — Serkan Günel (@serkangunel) April 19, 2023

Bir süredir YouTube’da ‘Delilerin Delisi’ isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut’la söyleşiler yapan Akinan, Yakut’un iddialarını gündeme getirmişti. Akinan’ın gözaltına alınmasından sonra Yakut’un YouTube kanalı da erişime engellendi.

Gazeteci Serdar Akinan gözaltında