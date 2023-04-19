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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Sorunlarımız ayrılık sebebi olamaz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sorunların ayrılık sebebi değil, kazanma gerekçesi olabileceğini vurguladı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, seçim tarihi yaklaştıkça paylaştığı mesajlara hız verdi. Twitter’daki paylaşımında Türkiye’nin 81 şehrini, 84 milyonunu ayrı ayrı sevdiğini belirten Demirtaş, devamında şunları kaydetti:


“Yaşadığımız sorunlar kavga ya da ayrılık nedeni olamaz, el ele verip geleceği kazanmanın gerekçesi olabilir ancak. Genç kardeşim, oyunu kışkırtıcılara değil, değişime ver lütfen.”

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