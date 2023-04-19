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Yaramazlara biraz batar!

İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

Siyasi partiler ve ittifakların, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.

Fotoğraf: AA

Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi.


AA’nın haberine göre bu kapsamda, 8 Nisan’da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.

Buna göre, kesinleşen pusulanın altıncı sırasında ‘cumhur İttifakı’ bulunuyor.

Pusulanın 15’inci sırasındaysa ‘millet ittifakı’ yer alıyor.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’ yedinci, ata ittifakı da 16’ncı sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, ikici sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, üçüncü sırada da ‘sosyalist güç birliği ittifakı’ yer alıyor.

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