İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

Dipl.M.S.Astrol. NESLİHAN KAZDAL [email protected] uranes.org İçimizde yükselen bir atılım, cesaret, yeni bir yola çıkış dürtüsü, taze bir ‘ben’ deme isteği, bunun girişimi varsa boşuna değil. İlkbahar ekinoksuyla gündemimize gelen o ham ve saf ‘başlatma’ arzusunun ardından şimdi yeniden, olgunlaşmış ve belki patlamak üzere bir doygunluktaki o yeni varlık sebebini ortaya koyma, o girişim için yola […]