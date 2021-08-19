Akşam Postası / 19 Ağustos 2021

Rakıya zam!

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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Rakı grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.

Türkiye AB’nin aşı sertifikası sistemine girdi

Avrupa Birliği (AB) Dijital Aşı Sertifikası sistemine Türkiye de dahil oldu.

Afgan devlet yetkilileri THY uçağıyla Türkiye’ye getirilmiş

Ülkede radikal İslamcı Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle hedef haline gelen bazı Afgan devlet yetkililerinin Türk Havayolları (THY) uçağıyla Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

Haftalık vaka sayıları: En çok artış Batman’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

Konsensus anketi: ‘Yüzde 10 baraj kalsın’ diyenler çoğunlukta

Konsensus Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 41,5 erken seçim istiyor. Katılımcıların çoğu yüzde 10 barajının kalması taraftarı.

MB tek ‘revizyonla’ dış borçtan milyarlarca dolar ‘sildi’

Merkez Bankası’nın (MB) bugün yaptığı ‘revizyon’ kısa vadeli dış borç stokunu 25,7 milyar dolar aşağı çekerken, güncel stok haziranda 121,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Yabancının konut alımı sermaye yatırımını geçti

Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelen sermaye yatırımı 1,9 milyar dolar seviyesinde kaldı. Aynı dönemde yabancıların gayrimenkule yatırdığı para ise 2,4 milyar dolar.

Araştırma: Gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski daha yüksek

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski gündüz çalışanlara göre daha fazla.

‘Erdoğan’ın bu halleri endişe verici’ diyen Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı

“Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı.

Sıkıcı iş bunama riskini artırıyor

Fotoğraf: DHA

ABD ve Arupa’da yapılan araştırmada bunama (demans) riski ile iş arasındaki bağ ortaya çıkarıldı. Zihinsel olarak uyarıcı işlere sahip kişilerde risk daha düşük.

Yaz bitmeden sekiz etkinlik önerisi

Diken, ağustos sonuna kadar gidebileceğiniz sekiz etkinliği beğeninize sunuyor.

Afrika’dan sekiz yaşındaki çocuğu köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarhoş sanıp taksisine aldığı yolcu ölü çıktı

ABD’nin New York şehrinde bir taksicinin, sarhoş olduğunu düşünerek aracına aldığı yolcunun öldüğü ortaya çıktı.