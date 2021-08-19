Milli Eğitim bakanı: 1-3 Eylül tarihleri arasında ‘uyum eğitimleri’ yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül ile 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ‘uyum eğitimi’ yapılacağını duyurdu.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzyüze eğitimin 6 Eylül’de başlayacağını ve aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden Bakan Özer’in yüzyüze eğitim hakkında açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşıldı.

Buna göre 6 Eylül’de tüm kademelerde haftada beş gün, yüz yüze eğitime başlanacak. Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve ‘mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak’ gerçekleştirilecek

Bakanın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Destekleme ve Yetiştirme Kursları sadece 8’inci ve 12’nci sınıflara verilecek.

*Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

*Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri için 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

*Aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

*Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

*Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.

*Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek.