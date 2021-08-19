Haftalık vaka sayıları: En çok artış Batman’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

1 Temmuz itibariyle Türkiye’de kısıtlamaların büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla vaka sayıları artışa geçmişti. Dün ülke genelinde 19 bin 944 vaka, 168 can kaybı kaydedilmişti.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Buna göre Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81 oldu. Geçen hafta ise bu oranlar İstanbul’da 182,21, Ankara’da 184,58, İzmir’de ise 65,85 olarak tespit edilmişti.