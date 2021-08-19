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Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka sayıları: En çok artış Batman’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

1 Temmuz itibariyle Türkiye’de kısıtlamaların büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla vaka sayıları artışa geçmişti. Dün ülke genelinde 19 bin 944 vaka, 168 can kaybı kaydedilmişti.


Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Buna göre Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81 oldu. Geçen hafta ise bu oranlar İstanbul’da 182,21, Ankara’da 184,58, İzmir’de ise 65,85 olarak tespit edilmişti.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Siirt yine zirvede

Son 24 saat: 19 bin 944 vaka, 168 can kaybı

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İstanbul’da taksi kaosu: Çözümü var ama ‘siyasete takılıyor’

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.