Yabancının konut alımı sermaye yatırımını geçti

Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelen sermaye yatırımı 1,9 milyar dolar seviyesinde kaldı. Aynı dönemde yabancıların gayrimenkule yatırdığı para ise 2,4 milyar dolar.

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Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarında son dönemde yaşanan zayıf seyir sürüyor.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye yıllık bazda 2020’de 5 milyar 675 milyon dolar, 2019’da 5 milyar 578 milyon dolar, 2018’de ise 6 milyar 699 milyon dolar yatırım çekmeyi başarmıştı. 2021’in ilk altı ayında bu rakam 1,9 milyar dolarda kaldı.

Gayrimenkule ilgi daha büyük

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul ilgisi ise hız kesmiyor. Altı aylık dönemde, Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım içinde yabancıların gayrimenkul yatırımı 2 milyar 425 milyon dolara çıktı. Bir önceki yıl aynı dönemde bu tutar 1 milyar 774 milyon dolar düzeyindeydi. Yabancıların net gayrimenkul alımı 2018 yılında 5 milyar 915 milyon dolar iken, 2019’da 4 milyar 979 milyon dolar ve 2020 yılında ise 4 milyar 404 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Yabancı girişi yeniden düşüşte

Yabancı yatırımcının net portföy girişi ise art arda iki hafta kuvvetli bir şekilde kaydedildikten sonra 13 Ağustos haftasında 33 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcılar 13 Ağustos haftasında 78 milyon dolarlık hisse senedi alırken 45 milyon dolarlık tahvil sattı. Yabancılar 6 Ağustos haftasında 114 milyon dolarlık tahvil, 168 milyon dolarlık hisse senedi almıştı.

Türkiye’den en fazla haftalık yabancı portföy çıkışı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı gece yarısı kararnamesi ile görevden almasının akabindeki 26 Mart haftasında görülmüştü.