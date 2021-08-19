Kabil Havalimanı’nda 12 kişi hayatını kaybetti

Reuters’a konuşan bir NATO yetkilisi, Kabil Havalimanı çevresinde pazar gününden bu yana yaşanan kaosta 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda durum kötüleşiyor, oluşan görüntüler dünya gündemine oturdu.
Havalimanındaki kaosta yaşanan ölümlerin silahlı saldırı ya da izdihamdan kaynaklandığı belirtildi.
Konuya dair konuşan Taliban yetkilisi ”Havalimanındaki kimseye zarar vermek istemiyoruz” derken yasal olarak seyahat yapma hakkına sahip olmayanların evlerine dönmesi çağrısını yaptı.
Dün Kabil havalimanında çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.