Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kabil Havalimanı’nda 12 kişi hayatını kaybetti

Reuters’a konuşan bir NATO yetkilisi, Kabil Havalimanı çevresinde pazar gününden bu yana yaşanan kaosta 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda durum kötüleşiyor, oluşan görüntüler dünya gündemine oturdu.


Havalimanındaki kaosta yaşanan ölümlerin silahlı saldırı ya da izdihamdan kaynaklandığı belirtildi.

Konuya dair konuşan Taliban yetkilisi ”Havalimanındaki kimseye zarar vermek istemiyoruz” derken yasal olarak seyahat yapma hakkına sahip olmayanların evlerine dönmesi çağrısını yaptı.

Dün Kabil havalimanında çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Afganistan’da ABD uçağına tutunarak kaçmaya çalışanlar düşerek öldü

Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?

SON HABERLER

Başka bir dünya gerek!..

Taliban’ın Amerika’yla olan mücadelesinden galip çıkması, memleketimizdeki her sakallıyı dedesi sananların yaptığı gibi anti-emperyalist bir zafer olarak kutlanabilecek bir şey değil. Zira bu coğrafyadaki hiçbir şey ‘biz’ ve ‘onlar’a indirgenebilecek kadar basit değil…

İstanbul’da taksi kaosu: Çözümü var ama ‘siyasete takılıyor’

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.