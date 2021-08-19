Taliban, ‘farkında olmadan’ İsrail medyasına konuştu

The Times of Israel’de söyleşisi yayınlanan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, ‘kendisini İsrail medyasından diye tanıtan kimseyle söyleşi yapmadığını’ açıklayarak bazı gazetecilerin kendisini farklı tanıtmış olabileceğini söyledi.

Süheyl Şahin. Fotoğraf: AA

Afganistan’da zafer ilan eden Taliban, tüm dünyaya ‘ılımlı’ mesajlar vermeye çalışsa da ilk göstergeler aksini işaret ediyor.

‘Ilımlı’ mesaj çabalarına rağmen Şahin’in İsrail medyasında çıkan söyleşisi şaşkınlık yaratmıştı. Ancak söyleşiyi yapan gazeteci Roi Kais’in, Şahin’e kendisinin veya temsil ettiği kurumun İsrailli olduğunu söylemediği ortaya çıktı.

Söyleşinin yayınlanmasından birkaç saat sonra Şahin de gazetenin belirttiği gibi ‘kiminle konuştuğunu anlamadığını’ duyurdu.

Bahsi geçen söyleşide Şahin, Afganistan’daki gayrimüslim azınlıkların Taliban tarafından korunacağını ve temsil ettiği örgütün Hamas ile hiçbir bağı olmadığını söylemiş.