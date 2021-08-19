Yaz bitmeden sekiz etkinlik önerisi

Diken, ağustos sonuna kadar gidebileceğiniz sekiz etkinliği beğeninize sunuyor.

Konser: Barabar

Fotoğraf: Instagram

Oyuncu Taner Ölmez ve Serkan Keskin’den oluşan Barabar grubu ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Türk halk müziği parçalarını Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek kendi tarzlarını oluşturan Barabar grubuna, enstrümanlarıyla Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan eşlik edecek.

Barabar 24 Ağustos Salı 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda.

Tiyatro: Bir Baba Hamlet

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik ‘Bir Baba Hamlet’e dönüşür.

Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan ‘Bir Baba Hamlet’, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliğiyle aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de Baba Sahne’nin ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu yeniden yorumlanarak 25 Ağustos 21.00’da seyirci karşısına çıkacak.

Konser: 00:01 Gecesi

Son dönemin kendine has rap sanatçılarından Grejuva ve Rinxlaya, Ağaçkakan, Çıkıntı; Emiladil ve Wodashin setleriyle ‘kafa kırma garantili’ bir gecede buluşacak.

Rap gecesinin ismi salgın gerekçesiyle getirilen gece yarısı müzik yasağına da bir tepki içeriyor.

’00:01 Gecesi’ 28 Ağustos cumartesi gecesi 21.00’da Karga Kadıköy sahnesinde.

Tiyatro: Amadeus

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus sahnede. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart ile Salieri’nin ilişkisine odaklı bir başyapıt. Sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Amadeus’un ağostos biletleri tükenmiş olsa da oyun 28 Ekim’e kadar 20.30’da Zorlu PSM’de.

Film: Aden

Savaş ve kıtlıktan kaçıp kendilerine yeni bir hayat kurmak için bilmedikleri topraklarda uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkan Aras ve Marba’nın hikayesini anlatan ‘Aden’ filmi asırlardır kırılamayan kısır döngülerin, iktidar savaşlarının ve göçlerin bir temsilini sunuyor.

Oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Onur Ünsal, Cemalettin Çekmece, Caner Erdem ve Sermet Yeşil gibi isimlerin yer aldığı film, ‘kıyameti andıran bir atmosferde, belirsiz bir zaman ve coğrafya yaratarak, son yılların yakıcı pek çok politik meselesinin yankılarını taşıyan güçlü bir alegoriye’ sahip.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu ‘Aden’ 21 Ağustos Cumartesi 20.30’da çevrimiçi galasıyla birlikte ilk kez ve sadece MUBI’de izleyiciyle buluşacak.

Konser: Festival gibi bişi

Son döneme damga vuran müzik grupları Palmiyeler ve Jakuzi, playtuşu’nun düzenlediği ‘festival gibi bişi’de bir araya gelecek.

Açık havada, ‘bildiğiniz festival gibi’ düzenlenecek etkinlikte Club Bangkok, Kaan Sezyum, Buğra Orcan ve Berjje de yer alacak.

‘Festival gibi bişi’ 29 Ağustos 16.30’da Klein Phönix Park’ta.

Edebiyat: İTEF ‘İtalya Özel’

Paola Peretti.

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF), İtalya’ya ve İtalyan edebiyatına uzanacağı ‘İtalya Özel’ adlı programla çevrimiçi ekranlarda olacak.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Cepell’in katkılarıyla gerçekleşen İTEF- İtalya Özel programına bu yıl Daria Bignardi, Giuseppe Catozzella, Matteo Strukul, Paola Peretti ve Susanna Tamarro konuk olacak. Etkinliklerin tamamı İtalyanca çevirmen Nur Öztürk’le simultane çeviri desteğiyle izleyicilerle buluşacak.

Programı ve etkinlikleri hem Zoom uygulaması hem de İTEF Youtube / Instagram ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Youtube / Instagram hesapları üzerinden 23-27 Ağustos’ta canlı yayınlanacak.

Konser: Hedonutopia

Fotoğraf: Instagram

Gitarda ve vokalde Fırat Külçek, synth ve sample’larda Kerem Feyzi’nin yer aldığı Hedonutopia, müziklerini elektronik ritimler ve derin vokaller üzerine inşa ediyor.

“Her hayalimizin gerçekleştiği bir adada yaşıyor olsaydık nasıl müzikler yapardık” sorusunu merkeze aldıkları ‘Arzu Ütopyası’nı 2019 sonunda yayınlayan grup, geçen yıl son albümleri ‘Beyaz Durak’ı müzikseverlerle buluşturdu.

Hedonutopia, 27 Ağustos 20.00’da Zorlu PSM’de.