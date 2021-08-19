Afgan devlet yetkilileri THY uçağıyla Türkiye’ye getirilmiş

Ülkede radikal İslamcı Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle hedef haline gelen bazı Afgan devlet yetkililerinin Türk Havayolları (THY) uçağıyla Türkiye’ye getirildiği belirtildi.
ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederken çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havalimanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.
Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre pazartesi günü Kabil Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 324 yolcu taşıyan TK707 sefer sayılı THY uçağının içinde Türklerin yanı sıra Afgan devlet yetkilileri de bulunuyordu.
Türkiye’ye getirilen Afgan yetkililer şunlar: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Sarver Danış, Dışişleri Bakanı Muhammet Hanif Atmar, Milli İstihbarat Başkanı Akmet Zia Saraj, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdul Matin Bek, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, üç eski bakan ve üç milletvekili.
Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Farahmand 40 kadar Afgan devlet yetkilisinin Türkiye’ye getirildiğini ifade etti.