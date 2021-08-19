Afgan devlet yetkilileri THY uçağıyla Türkiye’ye getirilmiş

Çocukların bir an önce okullarına dönmesi ve okulların kapatılmasına toplumsal önlemler içinde en son başvurulması gerektiği konusunda genel bir fikir birliği var. Sürecin nasıl işleyeceğinin kamuoyunda özenli şekilde tartışılması ve sağlıklı bir görüş alışverişi ortamının oluşturulabilmesi gerekiyor.