Aşıyı reddeden kardeşini kaybeden profesör: Ne olur yapmayın…

Ekonomi profesörü Zeynep Ökten’in kardeşi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Üst düzey yönetici olan Murat Özcan, aşı olmayı reddetmişti. Ökten, yaşadığı zorlu süreci anlattı ve aşı karşıtlarına seslendi.

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50 yaşındaki Murat Özcan’ın hiçbir kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirten Nişantaşı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Ökten, yaşadığı zorlu süreci NTV’ye anlattı.

Ökten şöyle konuştu: “Abla ‘Ben Nijerya’da Boko Haram ve Ebola’yı atlattım, beni merak etme. Korumalarla dolaşıyorum kimse yanıma yaklaşmıyor’ diyordu. Corona’yı biraz hafife aldı. Aşı olsa daha kötü ne olabilirdi ki. Öldü. Yoksun yani. Aşı karşıtları belki şunu diyebilirler; ‘Olduğunda da ölebilirdi.’ Ama en azından elimizden geleni yapmış olurduk. Aşısı olan bir hastalıktan ölmesini kabul etmek gerçekten çok zor. En yakınımdı. Nijerya’da bir hastanede tek başına vefat etti. Her gün kilometrelerce koşan, sporcu bir insandı. Bazı arkadaşlarım aşı olmuyor, kendi hakları olarak düşünüyor. Murat’ımı kaybettikten sonra ilk olarak onları aradım. ‘Ne olur’ dedim. Çünkü bu hayata ve sevdiklerimize karşı sorumluluğumuz var.“

Avusturalya, Çin ve Nijerya’daki havayolu şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Özcan’ın 14 yaşında bir de oğlu vardı. Özcan’ın cenazesi Nijerya’dan getirilerek İstanbul’da toprağa verilecek.