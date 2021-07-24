Aşıyla dalga geçti, Covid-19’dan hayatını kaybetti

ABD’de sosyal medyada Covid-19 aşısıyla dalga geçen Stephen Harmon, virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Delta varyantının etkisini arttırdığı ABD’de dün 80 bini aşkın vaka tespit edilmişti. Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 50’sinin aşıları tamamlandı. Kışın günlük 3 bin 500’e çıkan ölü sayısı ise aşılanmayla birlikte 200’lerde.

Son günlerinde hayatta kalma mücadelesinin ayrıntılarını sosyal medyadan paylaşan 34 yaşındaki Harmon, 3 Haziran’da Twitter hesabında şunları söylemiş: ”E-maille ilgili bir problemin varsa senin için üzgünüm. Birçok problemim var ancak aşı bunlardan birisi değil.”

This didn’t have to happen. Get vaccinated. pic.twitter.com/faPNwP8bCG — Brianna Wu (@BriannaWu) July 23, 2021

Kendisini hayatta tutan tıbbi ekipmana bağlı fotoğraflarını paylaşan Harmon, entübe edilmeden önce durumunu “En ufak hareketlerde bile kalp atışlarım hızlanıyor ve oksijen bağımlılığım artıyor. Lütfen hepiniz dua edin, beni gerçekten entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak istiyorlar. Bu konuda kendi seçimimi yapacağım” diyerek anlatmış.

“Eğer Tanrı’nın beni aptal solunum cihazınızla iyileştirebileceğine inanmıyorsanız, o zaman cehennemi yoğun bakım odamdan uzak tutun, burada korkuya veya inanç eksikliğine yer yok” diye yazan Harmon, en sonunda entübe edilmeyi kabul etti. Ancak entübe edilmesinden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ölümünü, bağlı olduğu Hillsong Büyük Kilisesi duyurdu. Harmon’un aşı karşıtı yorumları ise sosyal medyada eleştirilerek paylaşılmaya başlandı.