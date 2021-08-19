Araştırma: Gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski daha yüksek

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski gündüz çalışanlara göre daha fazla.

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Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 kişinin sağlık verileri incelendi.

Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla kalp rahatsızlığı riskinin yüzde 12 arttığı saptandı. 10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 saat gece çalışanlarda, kalp rahatsızlığı görülme riski ise yüzde 22 daha fazla.

Araştırma ekibinden Lu Çi sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik.”

Araştırmada ayrıca fiziksel aktivitenin kalp sağlığına olumlu katkısı da incelendi. Lu, haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyasında çalışsa bile yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük kalp rahatsızlığı gelişme riskine sahip olduğunu belirtti.