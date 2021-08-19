Konsensus anketi: ‘Yüzde 10 baraj kalsın’ diyenler çoğunlukta

Konsensus Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 41,5 erken seçim istiyor. Katılımcıların çoğu yüzde 10 barajının kalması taraftarı.

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Muhalefettekiler erken seçim talebini sık sık yenilerken cumhur ittifakı yetkilileri seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda ısrarlı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde Konsensus’un 4-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği seçim anketi sonuçlarına yer verdi.

Buna göre seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 58,5.

Erken seçim yapılacağına inanmayanların oranı ise hayli yüksek, yüzde 70,1. “Erken seçim yapılır” diyenlerin oranı ise yüzde 29,9’da kalıyor.

Anketin dikkat çekici bir sonucu ise seçim barajına dair. AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı söylenen seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi meselesine katılımcılar mesafeli. Yalnızca yüzde 16,5 seçim yasasında böyle bir değişikliği destekliyor. Barajın yüzde 10 olarak kalmasını isteyenlerin oranı çoğunlukta, yüzde 45,3. Tamamen kaldırılması gerektiğini düşünenler ise yüzde 17,6 oranında.

Seçmen yeni parti kurulmasına doymuş olacak ki ankete katılanların yüzde 89,7’si yeni partiye ihtiyaç olmadığı görüşünde. “Kurulmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 10,3 oranında kalıyor.