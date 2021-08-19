Afrika’dan sekiz yaşındaki çocuğu köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Montreal man sentenced to 18 years for buying African girl to use as sex slave https://t.co/K7LvWDlNbH — CTV News (@CTVNews) August 18, 2021

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, sekiz yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın üç yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

Haberdeki bilgilere gör risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psiko-eğitim alanında uzmanlaşmış Sylvain Villemaire, 2015’te Afrika’ya gitti. Burada barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında bir kadınla kızını Kanada’ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da kendisine daha iyi bir hayat sağlayıp bakacağını söyledi.

Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan 60 yaşındaki Villemaire, ‘reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak’ suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıç, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca, oyun alanları ve yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

Polis, Villemaire’nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.