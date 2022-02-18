Akşam Postası / 18 Şubat 2022

Kadıköy belediye başkanından homofobik AKP’li meclis üyesine ‘insan hakları dersi’

İstanbul’un Kadıköy ilçesinin belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, LGBTİ+ bireyleri ‘sapkın’ olarak niteleyip “Başkanın özel bir merakı mı var” diyen AKP’li belediye meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu’na insan haklarını hatırlatarak, “Evet var. Kadıköy’de kim dezavantajlıysa onun yanındayım” dedi.

‘DİAYDER davası’: ‘Terör’le suçlanan sanık Binali Yıldırım referansıyla İBB’ye girmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası bugün (17 Şubat) başladı. İBB’de gassal olarak çalışan tutuklu sanık Aydın Ayhan, bu işe eski başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşiyle konuşarak girdiğini söyledi.

İmamoğlu’na göre maksat İSKİ’yi batırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su zamlarının AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla engellenmesini ‘organize kötülük’ olarak değerlendirdi.

RTÜK, Tarkan’ın yeni şarkısı için ‘Saray’dan haber bekliyormuş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı kurulun, pop sanatçısı Tarkan’ın yeni şarkısı hakkında televizyonlara talimat verip vermemek için hükümetten haber beklediğini öne sürdü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı’nın iddiasını reddetmedi.

Patronun evine giden Migros işçilerine polis ablukası: 4 lira için yapılır mı bu?

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak işçilerin birçoğu ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Duygu Delen davasında mütalaa: Üç suçtan ceza istemi

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Mehmet Kaplan’ın yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı.

Kulis: İYİ Parti yönetiminde ‘ciddi’ değişiklik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti yönetimde ciddi bir değişiklik için düğmeye bastığı öne sürüldü.

TL için risk artıyor: Morgan Stanley de Fed’den faiz artışı beklentisini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, bu yıl için ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklediği faiz artışı sayısını altıya çıkardı.

İBB araştırması: Eczanelerin neredeyse tümü ilaç tedarikinde güçlük çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 39 ilçede 480 eczacıyla yaptığı araştırma da eczanelerdeki ilaç sorunu ortaya koydu. Eczacıların yüzde 99,6’sı ilaç tedarikinde güçlük çekiyor. Yüzde 26,3’ü ilacın yanısıra, tıbbi ekipman bulmada da sıkıntı çekiyor.

Konut satışları tepetaklak: Bir ayda yüzde 61 düştü

Türkiye genelinde konut satışları ocakta aylık yüzde 61 düşüşle 88 bin 306’ya geriledi. Satışlar yedi aylık aranın ardından ilk kez 100 binin altında.

Sağlık, konut, ulaştırma ve yeme-içme sektörleri de KDV indirimi istiyor

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi bütün sektörleri harekete geçirdi. Sağlık, konut, ulaştırma ve yeme-içme sektörleri de KDV’nin sıfırlanması, KDV indirimi talep ettiklerini açıkladı.

SGK’nın geri ödeme listesine 13 ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir kanser ilacı dahil 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Hiç seks yapmadan anne oldu: Hayalime kavuştum, erkeğe gerek yok

Britanya’da yaşayan Kimberley Godsall 38 yaşında bir öğretmen. Üç yaşında ‘Scarlett’ adlı bir kız çocuğunun annesi. Onu farklı kılan bir özelliği var; hayatında hiç seks yapmamış.