RTÜK, Tarkan’ın yeni şarkısı için ‘Saray’dan haber bekliyormuş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı kurulun, pop sanatçısı Tarkan’ın yeni şarkısı hakkında televizyonlara talimat verip vermemek için hükümetten haber beklediğini öne sürdü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı’nın iddiasını reddetmedi.

Pandemi başlayınca ailesiyle Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Dün, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ‘Geççek’ şarkısının klibi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

Taşçı, Twitter hesabı üzerinden RTÜK’ün söz konusu şarkıyı takip ettiğini şu ifadelerle aktardı: “RTÜK, sevgili Tarkan’ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü.”

RTÜK, sevgili @tarkan ın müthiş

şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için!

Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan “Muhatabım Sezen Aksu değildir" deyince de açığa düşmüştü. https://t.co/zPDGuDC4Tv — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 18, 2022

Şahin, Taşçı’nın paylaşımına verdiği yanıtta Tarkan’ın şarkısına değinmedi: “Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır!”

Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum.



Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır! https://t.co/59t100sOHg — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 18, 2022

Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında sosyal medyada tehdit ve hakarete varan yorumlar yapılmış hatta suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazı sonrası cemaate hitap ederken isim vermeden “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.

Ancak bir hafta sonra Erdoğan “Açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır” diyerek geri adım atmıştı.