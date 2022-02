Fazıl Say’dan Tarkan’a: İsyanında haklı, devam

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’dan, Tarkan’a övgü ve destek geldi.

Pandemi başlayınca ailesiyle Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Dün, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ‘Geççek’ şarkısının klibi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Sosyal medyanın gündemine oturan şarkıyı muhalifler coşkuyla karşılarken, iktidar yanlısı hesaplardan ‘cevap’ gelmişti.

İçinde, ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek / Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan / Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek / Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek” sözleri geçen şarkıyla ilgili yüz binlerce tweet atılmıştı.

Yorum yapan isimlere Fazıl Say da katıldı. Tarkan’ı haklı bulduğunu ifade eden Say, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağolsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.“