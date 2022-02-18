Hiç seks yapmadan anne oldu: Hayalime kavuştum, erkeğe gerek yok

Britanya’da yaşayan Kimberley Godsall 38 yaşında bir öğretmen. Üç yaşında ‘Scarlett’ adlı bir kız çocuğunun annesi. Onu farklı kılan bir özelliği var; hayatında hiç seks yapmamış.

Fotoğraflar: Daily Mail

Tunbridge Wells’te yaşayan İngiliz edebiyatı mezunu Godsall, geçmişte erkeklerle ‘çıkmış’ ancak seks hayatı olmamış. En uzun flört dönemi üç aydan fazla sürmemiş ve hiçbirinde, ‘hayatımın geri kalan kısmını bu adamla geçirmek isterim’ hissine kapılmamış. Onların, ‘eve gitme’ tekliflerini reddetmiş ve hepsinden daha önce seks yapmadığını saklamış. ‘Evlendiğinde’ ya da evlenme kararı verince o erkekle ilk cinsel deneyimini yaşamak istemiş.

Annesi ve kız kardeşi 25 yaşlarında ruh ikizlerini bulup çocuk sahibi olduğu için kendisinin de öyle olacağını düşünmüş. Ancak öyle olmamış. 33 yaşına gelip hayat planladığı gibi gitmeyince, annesi ve kardeşi gibi evlenip çoluğa çocuğa karışmayınca destek almaya karar vermiş.

‘Erkek ve seks şart değil’

Yaşı ilerledikçe çocuk sahibi olma isteğinin arttığını ifade eden ve destek almak isteyen Godsall, “Çocuk sahibi olmak için hayatının aşkını bulmana gerek yok” yanıtını almış ve şu fikir belirmiş kafasında: “Evet hayatımda bir erkek yok, daha önce seks yapmadım. Ama çocuk sahibi olmak için ikisine de gerek yok. Onlar olmasa da anne olabilirim.”

Yaşadıklarını Daily Mail’e anlatan Godsall, 2017 yılının sonunda Britanya’da heteroseksüel bakirelere hamile kalmaları için destek veren kurumlardan ‘Care Fertility Clinic’in kapısını çaldı. Doktor ona, seks yapmadan bebek sahibi olanların sayısının düşünüldüğünden fazla olduğunu söyledi. Bunun üzerine sperm bağışından faydalanıp kendi yumurtası kullanılarak bebek yapma yöntemi için kollar sıvandı.

‘Mavi gözlü donör’

Önce Danimarka’daki Avrupa Sperm Bankası’ndan uygun donörü seçti. İnternet üzerinden seçim yaparken kendisine benzediğini düşündüğü, mavi gözlü, beyaz, kızıl saçlı bir ABD’li donörü tercih etti. İki örnek için 1700 sterlin ödedi.

Denenen ilk yöntemde hedef vajina açılarak bir kateter konulması yoluyla spermin rahime aktarılması ve oradaki yumurtayla döllenmesiydi. İki kez denendi. İlkini anestezi olmadan yaptıran ve çok canı acıdığını söyleyen Godsall’da iki deneme de başarısız oldu. Bunun üzerine tüp bebek yöntemi denendi.

Daha önce iki sperm örneği alan Godsall aynı donörün bir spermini daha aldı. 850 sterlin ödedi. Bu kez sperm ve Godsall’ın yumurtası laboratuvar ortamında döllenerek elde edilen embriyo rahmine nakledildi. Tedavi masraflarının toplam maliyeti 16 bin sterlindi.

Heyecanlı bir bekleyiş içinde olan Godsall, adet gününden iki gün önce hamilelik testi yaptı ve müjdeli haberi aldı. Hamileydi! İlk olarak annesi ve kız kardeşine haber verdi. İkisi de onun için çok sevindiklerini söylediler. Godsall, kız kardeşinden doğum sırasında yanında olmasını rica etti.

2018’de hamile kalan Godsall, 25 Şubat 2019’da kızı Scarlett’i dünyaya getirdi. Suyu boşaldıktan 16 saat sonra doğan bebek için, “Hayatımın aşkını bulamadım. Düşlediğim düğünü yapamadım ama çok istediğim annelik hayalime kavuştum” diyen Godsall, 3,8 kilogram doğan kızını ebe yanına getirip, “Bak annen” dediğinde dünyaların onun olduğunu, çocuk sahibi olmanın tarifi olmayan bir duygu olduğunu anlattı.

Godsall tek başına çocuk doğurmanın ve büyütmenin zor olduğunu biliyor. Ancak kızını dünyaya getirmenin bu hayatta yaptığı en iyi şeylerden biri olduğunun altını çiziyor. Onun bale yapmasını, üniversite mezunu olmasını istiyor.

‘Bir annem ve donörüm var’

Scarlett ise katıldığı bir çocuk grubunda ebeveynlerin isimleri konuşulurken, “Benim bir annem ve de donörüm” var diyor. Kızına her zaman açık olacağını söyleyen Godsall, daha bilinçli olduğu bir yaşta nasıl dünyaya geldiğini ayrıntılı anlatmayı planlıyor.

Kendisi gibi anne olan kadınlarla arkadaşlık kuran, babasıyla bu konuyu fazla konuşmasa da ailesinden destek aldığını söyleyerek onlara teşekkür eden Godsall, enerjisini Scarlett’a vermek istiyor ve ikinci çocuk yapmayı düşünmüyor.

Arkadaşlarının onunla dalga geçmesine alışık ama daha fazlasına ve soru bombardımanına maruz kalmamak için tanıştığı herkese daha önce seks yapmadığını söylemiyor. “Ben insanların bedenlerini nasıl kullandıklarına büyük saygı duyuyorum. Birden fazla partneri olanları asla yargılamıyorum. Ama ben ilk deneyimimi kocamla veya kocam olacağını düşündüğüm kişiyle yaşamak istediğim için bekledim” diyor, insanların dalga geçmesine alınmamaya, ‘esprili yanına’ bakmaya çalışıyor.

Bir yanı seks yapmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Ancak, ‘Bay doğru’yu bulma konusunda eskisi kadar istekli değil. Çünkü canından çok sevdiği kızı Scarlett var!