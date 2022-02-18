SGK’nın geri ödeme listesine 13 ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir kanser ilacı dahil 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın geri ödeme listesine 13 ilacın ilave edilmesine ilişkin kararın yayımlandığını belirtti.

Listeye eklenen ilaçların dördünün ünün ithal, dokuzunun yerli üretim olduğunu kaydeden Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğu bildirildi.

Bu ilaçlardan birinin insan immunoglobulini, birinin hemofili ilacı, birinin kanser ilacı diğerlerinin ise ağrı kesici ateş düşürücü şurup, antibiyotik, enteral beslenme ürünü, genel anestezik, zehirlenme tedavisi ilacı, parenteral antibiyotik, eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, topikal antifungal, topikal antiviral ve yanık tedavisinde kullanılan ilaç olduğu bilgisi paylaşıldı.