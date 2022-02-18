KKM’de ikinci ay: Döviz bozarak sisteme giren para yüzde 50’nin biraz üzerinde

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) 60. gün itibarıyla biriken paranın yüzde 57’si döviz bozarak sisteme girdi.

İnfografik: Diken

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021 günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı.

Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM hesaplarında iki ay içinde 193 milyar lirası Hazine destekli, 259 milyar lirasıysa Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira para toplandı.

Döviz hesaplarından dönüşerek KKM’ye giren paranın 72 milyar lirası vatandaşların, 188 milyar lirası ise şirketlerin. Döviz bozarak sisteme giren toplam para 260 milyar TL.

Sistemdeki toplam müşteri sayısı 60. gün itibarıyla 757 bin kişi. Bunun 733 bini vatandaşların, 24 biniyse şirketlerin.

KKM’de vatandaşların tercihi biraz kısa. Hesaplardaki 224 milyar lira yani toplam bakiyenin yüzde 50’si üç aylık vadede.

Şirketlerin ağırlıklı vade tercihi ise altı ay. Bu vadedeki hesap bakiyesi 176 milyar lira ile toplam bakiyenin yüzde 39’u.