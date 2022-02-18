Sağlık, konut, ulaştırma ve yeme-içme sektörleri de KDV indirimi istiyor

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi bütün sektörleri harekete geçirdi. Sağlık, konut, ulaştırma ve yeme-içme sektörleri de KDV’nin sıfırlanması, KDV indirimi talep ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini duyurmuştu.

Ancak rekor enflasyon oranları ve enerji başta olmak üzere temel girdilerdeki fiyat artışlarının zora soktuğu sektörler de KDV indirimi talep etmeye başladı.

‘Sağlık da gıda gibi yaşamsaldır’

Dünya gazetesinin haberine göre İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu’nun açıklaması şöyle: “Gıda gibi sağlıkta da KDV oranı yüzde 1’e indirilsin. Çünkü sağlık da gıda gibi yaşamsaldır, çünkü ekonominin gidişatı tüm sağlık alanını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşları zora sokuyor.”

‘Satışlarda da KDV indirilsin’

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu da gıda ürünlerinde KDV indiriminin sektörü zora soktuğunu belirterek, bunu giderebilmek için sektörün satışlarında da KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi istedi: “Buradaki yüzde 7’lik fark tamamen esnafa, yani bize yansımaya başladı. Esnafımız, temel gıda ürünlerini yüzde 1 KDV ile alıp yüzde 8 KDV ile satınca aradaki 7 puanlık farkı zam olarak kabul ediyor.”

‘Konutta KDV sabitlensin’

Halihazırda konutlarda büyüklük ve bulundukları arsaların değerine göre yüzde 1-8 ve yüzde 18 KDV uygulanırken, konuşulan yeni düzenlemeye göre, 150 metrekare üzeri konutlarda sadece bunu aşan kısmın yüzde 18 vergilendirilmesi söz konusu.

Sektör uzmanları farklı miktarlarda KDV oranlarının müşteride kafa karışıklığı yarattığını belirtilirken, bu oranların artık yüzde 8’e sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.

Otomobilciler de dertli

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıttaki fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmaması için ‘ticari akaryakıt uygulamasının‘ hayata geçirilmesini önererek ‘akaryakıtta KDV’nin sıfırlanmasını ve eşel mobil sisteminin yeniden uygulanmasını’ istedi.

Özel okullar: Öğretmenlerin vergisini devlet üstlensin

Oğuz Kaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, eğitim sektörünün vergi indirimleri ile ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi: “Özel okullarda da KDV indirimi beklentisi var ancak bu bir yanılgıya neden oluyor. KDV indirimi velileri rahatlatabilir ama özel okulların büyüyen sorununa çare olmaz. Bizim burada devletten beklentimiz öğretmenlerin vergilerinin üstlenilmesi. Maaşı biz verelim ama sigorta, gelir vergisi gibi kısmı devlet üstlensin. Bizim için gerçek destek bu olur. Aksi takdirde özel okullar işin içinde çıkamıyor.“