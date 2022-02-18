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Yaramazlara biraz batar!

Tüketici güveni yönünü yine aşağı çevirdi

Tarihi dip seviyelerde gezinen tüketici güven endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 71,2’ye geriledi.

Kaynak: TÜİK

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan endeks, kur şoklarıyla geçen aralık 2021’de 68,9’la tarihin en düşük seviyesine gerilemişti. Ocakta ise endekste 73,20 puana dönüş olmuştu.

Şubatta mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks 56,1’den 55,2’ye düşmüş gözüküyor.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisiyse aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 68,3 değerini aldı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi aylık yüzde 3,8 azalarak 71,7’ye gerilerken, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,7 azalarak 89,4 oldu.

Ocak: Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor

Aralık: Tüketici güveninde tarihi dip seviye

Kasım: Tüketici güveni tarihi dipte

 

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