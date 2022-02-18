Tüketici güveni yönünü yine aşağı çevirdi

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. İş bırakma eylemi yarın da devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitap eden eylemciler, “Asgari ücrete yakın hak ediş alan ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan aile hekimleri, son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir” diye haykırdı.