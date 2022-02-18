Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçında tribünleri boşaltma kararı

Basketbol erkeklerde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında, ‘kötü tezahürat ve saha olayları’ nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.
Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray TOFAŞ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, iki takım taraftarlarının kötü tezahüratları ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.
Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29’uncu dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.
Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.
Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabakaya devam kararı alındı.