Kadıköy belediye başkanından homofobik AKP’li meclis üyesine ‘insan hakları dersi’

İstanbul’un Kadıköy ilçesinin belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, LGBTİ+ bireyleri ‘sapkın’ olarak niteleyip “Başkanın özel bir merakı mı var” diyen AKP’li belediye meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu’na insan haklarını hatırlatarak, “Evet var. Kadıköy’de kim dezavantajlıysa onun yanındayım” dedi.

Odabaşı’nın Twitter’dan paylaştığı videoya göre belediye meclisi toplantısında söz alan Koyunoğlu, başkana gülerek şöyle seslendi: “Başkanın gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak: Belediyenin ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda LGBT’yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan bu LGBT merakı nedir?”

‘Yanlarındayım; haklarını sonuna kadar koruyacağım’

Daha sonra söz alan Odabaşı, şu yanıtı verdi: “‘LGBTi+’lara özel bir merakın mı var?’ Evet var. Kadıköy’de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP’li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam.

‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’mızda ortaya koyduğumuz hedef ve faaliyetler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden doğan farklı gelişen ihtiyaçlara çözüm bulmak adına eşitlik temelli eylemlerdir. Hiç kimseyi ‘üretim hatası’ olarak değerlendiremezsiniz. Sapkın olarak hiç kimseyi değerlendiremezsiniz. Haddiniz değil, haddimiz değil. Belediye haksızlığa, eşitsizliğe uğrayan, bu tür tanımlamalarla suçlanan herkesin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.

Sizin makbul bulmadığınız, sapkın bulduğunuz; hatta daha da ileriye giderek ‘üretim hatası’ olarak nitelendirdiğiniz tüm tabirler insan haklarına aykırıdır. Burada kalkıp başkanın gözünün içine bakarak ‘LGBT’lere özel bir merakın mı var?’…. Gözünün içine bakarak söylüyorum: Evet var! Onlar da insan, onların yanındayım; haklarını sonuna kadar koruyacağım. Ben senin gibi, cinsel tercihlerinden dolayı onlarla ilgilenmiyorum. İnsan oldukları için ilgileniyorum. Mağdur oldukları için ilgileniyorum.”