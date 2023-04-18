Akşam Postası / 18 Nisan 2023

İBB, İnce’nin ‘Kolin’ atağını savuşturdu: İtibar etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, CHP’nin Kolin Holding’e ihale verdiği iddiasını yalanladı.

Kılıçdaroğlu ‘mealen’: Kim takar Nebati’yi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’daki yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ‘takmadığını’ söyledi.

MAK anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la farkı korudu

MAK Danışmanlık‘ın nisan anketine göre millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la arasındaki dört puanlık farkı korudu. MAK’ın mart anketinde de iki aday arasında dört puanlık fark vardı. İki lider de bir önceki aya göre oylarını bir puan yukarıya taşıdı.

‘Bankaların döviz satışına sınır’ doğrulandı

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Merkez Bankası’nın bankaların günlük döviz satışına sınırlama getirdiğini söyledi.

‘Tek Yürek’ kampanyasında vadedilen 31 milyar lira nerede?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 1 Nisan’da, ‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasında söz verilen yaklaşık 115 milyar liranın yaklaşık 31 milyar lirası yatırılmadığını açıklamıştı. O tarihten bu yana konuyla ilgili başka açıklama gelmedi.

Feyzioğlu AKP elçisi mi? Kıbrıslılara CHP’yi kötüledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıslı Türklere CHP’yi kötüledi.

Babacan ve Erdoğan arasında ‘bebecan’ polemiği

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için kullandığı ‘bebecan’ ifadesine yanıt verdi: “Bana ‘Bebecan’ diyenler hala bizim dönemin mirasıyla övünüyor.”

Konut fiyatları yine atağa kalktı

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık artış şubatta yüzde 141,5 ölçüldü. Aylık artışsa yüzde 8,4 oldu. Böylelikle fiyatlarda sekiz ayın en hızlı artışı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı’na göre ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine uygulanan sansür değilmiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na göre ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine beş kez yayın durdurma cezası verilmesi ‘sansür’ değil.