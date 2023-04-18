Seçim ikinci tura kalırsa 50 bin seçmen daha oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa yaklaşık 50 bin kişi daha oy kullanabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Yener’in dün verdiği bilgilere göre halihazırda yurt içinde ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen var.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda seçim kütükleri güncellenecek ve 15 Mayıs itibariyle 18 yaşını geçecek kişiler de seçmen olarak kaydedilecek.

Buna göre yurt içinde 47 bin 523 ve yurt dışında 2 bin 435 olmak üzere toplamda 49 bin 958 kişi ikinci turda oy kullanma hakkına sahip olacak.

Çoğu ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı hayli yüksek.