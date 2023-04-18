Babacan, AKP seçmenine seslendi: Aramıza bekliyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda AKP seçmenine “Aramıza bekliyoruz” sözleriyle seslendi. Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin bir referandum niteliği taşıdığını söyledi.

Fotoğraf: Ali Babacan/Twitteri

Ankara’da bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısında konuşan Babacan, AKP seçmenine çağrı yaptı. Babacan ittifak ortağı CHP’yi işaret ederek oy verme eğilimlerindeki değişime işaret etti ve “Ben kendimi bildim bileli bazı mahallelerde söylenen bir tabir vardır: Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor. Bu seçim, tam da o mahallelerde ve pek çok evde ‘Elim AK Parti’ye gitmiyor’ dendiği bir seçim” dedi.

‘Bu seçim özünde bir referandum’

Seçimlerin referandum niteliği taşıdığını söyleyen Babacan, artan gıda fiyatlarını da işaret ederek yaşanan ‘sıkıntıları’ sıraladı:

*Bu seçim özünde bir referandum. İki temel ittifak ve cumhurbaşkanı adayı var. Özünde iki seçenek var: Demokrasi mi, otoriterlik mi? Ortak akıl mı, tek akıl mı? Huzur mu, kriz mi? Zenginlik mi, fakirlik mi? Özgürlük mü, baskı mı? Hukuk mu, keyfilik mi? Umut mu, korku mu? Sevgi mi, öfke mi? Bereketli, huzurlu sofralar mı, kilosu 30 liraya çıkan soğan mı? Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir bakış mı, kendinden olmayan herkese terörist diyen nobran bir dil mi? Koşa koşa dönenlerin ülkesi mi, gidemeyenlerin ülkesi mi? Bahar mı, karakış mı?

AKP seçmenine çağrı

*Önceki seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş arkadaşlarıma sesleniyorum. Evet, eliniz AK Parti’ye gitmiyor. Çünkü eliniz, yoksulluğa gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yüzde 100’ü aşan enflasyona gitmiyor. Eliniz, sınavı kazanan başarılı gençler torpilsiz işe giremezken, birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına gitmiyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor, biliyorum.

*Eliniz sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Recep Tayyip Erdoğan’a gitmiyor. Çünkü 2002’de iktidara taşıdığınız, “Bütün servetim bu yüzüktür” diyen Erdoğan sözünden döndü. O günkü Erdoğan yok artık, değişti. Bunu hep beraber görelim. İlk gün söz verdiği adaletten, ortak akıldan, istişareden döndü. Keçiören’deki mütevazı apartman dairesinden taşınıp devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete eliniz gitmiyor, gitmeyecek.

‘Endişeye mahal yok’

*Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceksiniz. Biz buradayız. Sizleri de seçimin şafağında aramıza bekliyoruz. Bu büyük yürüyüşte hep beraber olacağız. Endişeye mahal yok.