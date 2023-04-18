‘Bay Kemal’in tahtasında bu defa ‘üretim seferberliği’ var: 50 üretim üssü kuracağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli kampanya videosunun ikincisinde üretim seferberliğine dikkat çekti.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli seçim kampanyası videosunun ikincisini “Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da” notuyla paylaştı.

Videoda dokuz özel ekonomi bölgesinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dokuz özel ekonomi bölgesinde, 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza, makine, ekipman, ara malı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar.

*Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak. 12 ana alan. Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Sayıyorum. Çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve AR-GE, gemi sanayii, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak.

*Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek, deprem konutlarını ve iş yerlerini daha hızlı ve uygun maliyetle inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermayenin yatırımları için Türkiye’den daha verimli başka bir ülke yok. Bu bölgeler, 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler.

*Bir üretim seferberliği başlatıyoruz, dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye’yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye’nin batısında belli kentlere yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye’nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu’nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu’dan değil metropollerden Anadolu’ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek, Türkiye kazanacak. Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz. Sağlıcakla kalın.