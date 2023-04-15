‘Bay Kemal’in tahtası’: Altı maddede ‘üretim hareketi’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ diye yeni bir konseptle altı maddede Türkiye’de başlatmayı vadettiği ‘üretim hareketi’ni açıkladı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınlayacağını haber verdiği videoyu akşam saat 10’da yayınladı: “Türkiye’yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok.”

Kılıçdaroğlu ‘Bay Kemal’in Tahtası’ konseptli videoda, “Bakın bu benim çalışma tahtam, bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız” diyerek elindeki kalemlerle projelerini saydam bir tahtaya yazarak anlattı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı, şunları dedi:

*Bir kere net bir gerçeği ortaya koyalım: Türkiye’nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye, katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez.

*Verimliliği yüksek üretim için üretim makinelerini de ara malını da yedek parçayı da nihai ürünü de kendimiz üretmeliyiz. Nasıl mı?

*Öncelikle tüm Türkiye’yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim. Ticaret, finans ağımız olacak.

*81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, dokuz özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız.

*Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler, altı temel prensip yani altı temel ilkeyle çalışacak.

Altı madde

1. Maliyet: Toplam maliyet liderliği. Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden, katma değerli ürünlerden, uygun lojistikten kaynaklanacak.

2. Odaklanma: Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız.

3. Farklılaşma: Pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız.

4. İnovasyon: Yani yenilikçilik. Anlattığım bu bölgeler ÜR-GE, yani üretim geliştirme, AR-GE, yani araştırma geliştirme ve inovasyon odaklı olacak.

5. Sermaye güvenliği: Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye alt yapısı hazır olacak.

6. Hukuk: Yani hukuki güvence. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk üç ayında gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hemen temelleri atacağız.

’10 yılın sonunda 300 milyar dolar yatırım’

Diken, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının yeni aşamasında, yurt dışı görüşmelerinde bağladığı 300 milyar dolarlık yatırımı öne çıkaracağını haberleştirmişti.

CHP lideri, yatırım planını bu videoda anlattı:

*İlk beş yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20’sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim.

*Hem yerli üreticilerimizi hem ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı, özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.

‘Bu hacim, Türkiye’yi iki kat büyütecek’

*Kişi başına düşen milli gelirimiz, kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim, Türkiye’yi iki kat büyütecek.

*Tüm ülke için kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk dört yıl en az yüzde 5,5 sonraki altı yıldaysa en az yüzde 6,2 istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak.

‘Büyük şehirlerden Anadolu’ya tersine göç başlayacak’

*Büyük şehirlerden Anadolu’ya tersine göç başlayacak. Anadolu tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak.

*Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk beş yılda yüzde 5’in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek.

*Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla.