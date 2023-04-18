Konut fiyatları yine atağa kalktı

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık artış şubatta yüzde 141,5 ölçüldü. Aylık artışsa yüzde 8,4 oldu. Böylelikle fiyatlarda sekiz ayın en hızlı artışı kaydedildi.

Ocakta aylık artış yüzde 6,9, yıllıksa 153 seviyesindeydi.

Fotoğraf: AA

Fiyatlarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6’lık aylık artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göreyse fiyatlar İstanbul’da yüzde 138,3, Ankara’da yüzde 142,1 ve İzmir’de 142,6 yükseldi.

Konut metrekare birim fiyatı Türkiye genelinde 20 bin 493 lira olurken İstanbul’da ortalama metrekare birim fiyatı 31 bin 802,2 liraya yükseldi.

Böylelikle İstanbul’da ortalama bir konut fiyatı 3,18 milyon lirayı aştı.

Şubatta en yüksek artış Antalya’da kaydedildi: